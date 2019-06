A seleção feminina francesa de futebol bateu um recorde histórico de audiência na sexta-feira (7): o jogo de abertura do Mundial-2019 contra a Coreia do Sul reuniu quase 11 milhões de telespectadores, de acordo com dados divulgados neste sábado pela Médiamétrie.

Segundo esse instituto, 9,8 milhões de pessoas acompanharam a partida ao vivo no canal TF1, com 44,3% de audiência.

A TF1 informou que a partida registrou um pico de 10,9 milhões de telespectadores. Já o Canal+ relatou que 826.000 telespectadores viram a partida, com um pico de audiência (925.000) ao final deste jogo que terminou em 4-0 para a França.

Em nota, o grupo TF1 disse se tratar "de um recorde histórico para uma partida de futebol feminino", um esporte que nunca se beneficiou dessa exposição midiática no país antes desta Copa do Mundo.

