Este conteúdo foi publicado em 21 de Setembro de 2018 14:37 21. Setembro 2018 - 14:37

Embora não sejam os mais impressionantes, durante a Tokyo Game Show desta semana, os jogos dos anos 1980, como Super Mario e Donkey Kong, conquistaram a atenção dos fãs, felizes por voltar a jogar em equipamentos antigos, renovados para o evento.

"Os jogos de ontem não são muito bonitos, mas nós costumávamos jogar entre os amigos da escola, nos fliperamas. Jogá-los novamente nos faz pensar nas amizades e traz de volta memórias antigas ", disse à AFP Soichiro Morizumi, que é desenvolvedor de jogos.

"Os jogos atuais são muito bonitos, mas não transmitem as mesmas sensações", completou.

A convenção anual é a maior da Ásia. Durante o evento, a Sony Interactive Entertainment (SIE) exibiu o novo PlayStation 4 - um console de primeira linha que inclui acessórios de realidade virtual - ao lado de uma réplica em miniatura de seu primeiro console, o PlayStation Classic, no qual era possível aproveitar 20 jogos retrô.

Shu Takura, porta-voz da SIE, disse que "25 anos depois do lançamento no Japão, decidimos apresentar a antiga versão, não apenas para os fãs da época, mas também para os que não conheceram este console".

A Sony entra assim em um mercado já explorado pela rival Nintendo, que conseguiu um grande sucesso com as reedições em miniatura dos antigos consoles Nintendo NES e Super Nintendo.

Outras empresas também decidiram apostar na tendência da nostalgia pelos jogos retrô.

A empresa Hamster adquire licenças para oferecer aos jogadores downloads de jogos eletrônicos clássicos, que incluem Super Mario, Donkey Kong ou Elevator Action para os equipamentos mais recentes, como o PS4 da Sony, o Switch da Nintendo ou o Xbox da Microsoft.

Durante a convenção, a empresa Hori também apresentou jogos com joystick que empolgaram os fãs.

"Os jogos dos anos 80 voltaram a ser extremamente populares e o mercado está explorando", afirmou Satoshi Hamada, diretor executivo da Hamster, para quem o envelhecimento das próximas gerações vai manter o segmento retrô em alta.

"Os jogadores daquela época hoje têm mais de 40 anos e ainda têm vontade de jogar. Mas as novidades atuais são muito complexas para eles, que desejam a simplicidade de antes", explica.

A Tokyo Game Show começou na quinta-feira e vai terminar no próximo domingo. De acordo com a organização do evento na capital japonesa, quase 250.000 pessoas e 668 empresas de 41 países participam da festa.

