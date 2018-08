O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

O furacão de categoria 2 John soprava nesta terça-feira (7) em frente ao sul do estado mexicano de Baixa Califórnia e promete se fortalecer causando inundações e correntes de retorno nos litorais, apesar de que não tocará diretamente terra firme, informaram meteorologistas nesta terça-feira.

John, que absorveu a tempestade tropical Ileana, que se deslocava paralelamente a ele, sopra com ventos de 165 Km/hora, se situa 555 Km ao sul do extremo sul de Baixa Califórnia e se afasta mar adentro em direção ao noroeste, informou o Centro Nacional de Furacões (NHC).

O furacão poderia passar perto do sudeste de Baixa Califórnia Sul entre quarta e quinta-feira, "e se espera que se transforme em um furacão grande na noite de quarta até sexta de manhã", acrescentou o NHC, com sede em Miami.

São considerados furacões "grandes" os que ultrapassam a categoria 3, quando atingem mais de 178 km/h e são capazes de causar danos devastadores.

Outras duas tempestades sopram em uma temporada ativa para o Pacífico.

Hector, um furacão de categoria 4 (em uma escala de 1 a 5) passa perto da ilha americana do Havaí sem representar uma ameaça para os moradores, enquanto a tempestade tropical Kristy, no meio do oceano, promete se transformar em furacão nos próximos dois dias, segundo o NHC do Pacífico Central em Honolulu.

Hector sopra com ventos máximos sustentados de 215 Km/hora e se desloca em direção ao oeste, roçando o sul das ilhas havaianas, enquanto Kristy se move para o norte com ventos de 85 Km/hora.

Entretanto, John e os remanescentes de Ileana causam chuvas fortes nos estados ocidentais do México, com ventos de "até 60 km/h e ondas elevadas de dois a quatro metros de altura sobre as costas da Baixa Califórnia Sul, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima e Michoacán", detalhou a Comissão Nacional da Água do México (Conagua) em um comunicado.

A Conagua também recomendou aumentar as precauções por chuvas, vento e ondas ao público geral e à navegação marítima.

As autoridades colocaram bandeiras vermelhas em todas as praias de Los Cabos, um popular destino turístico em Baixa Califórnia Sul, à espera de ondas "de até cinco metros de altura provocadas pela proximidade do furacão John", disse Carlos Alfredo Godínez León, titular da Unidade Estatal de Defesa Civil.

Também fecharam os portos para qualquer tipo de navegação no município.

