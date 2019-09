O primeiro-ministro britânico Boris Johnson e o presidente da Comissão Europeia, Jean-Claude Juncker, concordaram nesta segunda-feira sobre a necessidade de intensificar os contatos em busca de um acordo de divórcio faltando 45 dias para o Brexit, informou Downing Street.

"Os líderes concordaram que as discussões devem se intensificar e as reuniões diárias serão realizadas em breve", de acordo com um comunicado divulgado no final da reunião no Luxemburgo.

Os contatos devem ocorrer no nível político entre os dois chefes das negociações e as negociações entre Juncker e Johnson continuarão, afirma o texto.

Antes, a Comissão Europeia afirmou que o Reino Unido ainda não apresentou alternativas viáveis aos termos atuais do contrato de divórcio fechado em novembro com a UE.

"O presidente Juncker lembrou que é responsabilidade do Reino Unido apresentar soluções legalmente operacionais compatíveis com o acordo de retirada. Essas propostas ainda não foram feitas", afirmou o executivo da comunidade em comunicado.

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Siga-nos no Instagram