O primeiro-ministro britânico Boris Johnson não apareceu nesta segunda-feira para a coletiva de imprensa prevista com seu colega luxemburguês, Xavier Bettel, na capital do Grão-Ducado, para onde viajou para conversar sobre o Brexit.

Johnson se dirigiu para a saída da sede do governo luxemburguês, enquanto dezenas de pessoas o vaiavam, deixando Bettel sozinho com a imprensa ao lado de um púlpito vazio, constatou a AFP.

Para Bettel, há apenas "um acordo de divórcio" na mesa, o que foi concluído em novembro entre a então primeira-ministra britânica Theresa May e seus 27 parceiros da União Europeia (UE), mas que o Parlamento britânico rejeitou três vezes forçando-a a renunciar.

Boris Johnson diz que não aprovará um novo acordo se o mecanismo planejado para evitar uma fronteira para bens entre a Irlanda, um país da UE, e a província britânica da Irlanda do Norte for mantido. Os europeus exigem, nesse sentido, alternativas que respeitem o espírito do pacto.

"Não há propostas concretas neste momento (...) Precisamos de propostas por escrito e o tempo está acabando. Então parem de falar e ajam", disse o primeiro-ministro do Luxemburgo, uma visão compartilhada pela Comissão Europeia que pediu soluções viáveis.

Em uma reunião anterior no Luxemburgo entre Johnson e o presidente da Comissão, Jean-Claude Juncker, eles prometeram "intensificar" seus contatos, segundo o governo britânico, quando a data do Brexit, prevista para 31 de outubro, se aproxima.

Quase 52% dos eleitores britânicos apoiaram o Brexit em um referendo realizado em junho de 2016, mas três anos depois o Reino Unido ainda não conseguiu encontrar uma maneira de consumar o primeiro divórcio na história do projeto europeu.

