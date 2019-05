A cantora britânica Rita Ora joga um beijo para os fotógrafos em uma festa no festival de Cannes em 16 de maio

Uma maleta com joias avaliadas em 3,5 milhões de euros, que seriam emprestadas à cantora Rita Ora para usá-las no Festival de Cannes, foi esquecida dentro de um avião.

A joias foram recuperadas em dias depois em Londres, de onde partiram, disse à AFP uma fonte policial.

No dia 16 de maio, a pessoa responsável por entregar a maleta à artista, de origem albanesa radicada na Inglaterra, desembarcou no aeroporto de Nice, na Riviera francesa, e em seguida percebeu que havia esquecido a bagagem e um casaco dentro da aeronave, de acordo com a fonte.

Ainda segundo as informações, o avião retornou para a Inglaterra, onde encontraram as joias, que foram devolvidas em seguida aos joalheiros proprietários.

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Siga-nos no Instagram