A Jordânia anunciou neste sábado que irá cancelar os voos e fechar as fronteiras terrestres, escolas, locais de culto e reuniões públicas, a fim de deter a propagação do novo coronavírus.

O premier Omar Al-Razzaz informou à agência de notícias oficial Petra que "todos os voos de entrada e saída serão cancelados a partir de terça-feira, até novo aviso". Ele afirmou que haverá exceções para voos de carga e de transporte de diplomatas e funcionários de organizações internacionais, sempre que sigam as recomendações do Ministério da Saúde, que incluem uma quarentena de duas semanas.

Os jordanianos em países vizinhos que precisarem retornar poderão fazê-lo, mas também deverão respeitar a quarentena. As mesquitas e igrejas do país serão fechadas, e também serão suspensas as visitas a hospitais e prisões.

Razzaz também anunciou o fechamento por duas semanas das instituições de ensino, a partir deste domingo. Aglomerações públicas também serão canceladas.

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Siga-nos no Instagram