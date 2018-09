O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

2 de Setembro de 2018

O repórter do jornal Toronto Star que revelou declarações fortes do presidente dos Estados Unidos sobre o Canadá, supostamente feitas durante uma entrevista a Bloomberg, afirmou que sua fonte não é o repórter desta agência, como denunciou Donald Trump.

O jornal canadense revelou na sexta-feira que Trump teria afirmado que não estava assumindo nenhum compromisso nas negociações com o Canadá sobre o Nafta, mas que não poderia declarar publicamente porque "seria tão ofensivo que não poderão chegar a um acordo".

Daniel Dale, diretor do escritório do Toronto Star em Washington, negou que sua fonte seja alguns dos jornalistas da Bloomberg que entrevistou o presidente americano, que acusou os repórteres de romper um acordo ap divulgar declarações "off the record".

"Eu disse que não falaria nada sobre minha fonte (...) mas não quero ser parte da calúnia do presidente a jornalistas excelentes e éticos", escreveu Dale no Twitter.

"Então posso afirmar isto: nenhum dos entrevistadores da Bloomberg foi a minha fonte".

"Decidi que posso proteger minha fonte como prometi, ao mesmo tempo que deixo claro que o presidente e suas afirmações sobre os jornalistas da Bloomberg são incorretas", completou.

O jornal também defendeu a proteção das fontes.

Durante a entrevista à agência Bloomberg, o presidente Trump teria comentado extraoficialmente que Washington não assumiria nenhum compromisso com o Canadá nas negociações para renovar Tratado de Livre Comércio da América do Norte (Nafta).

Um possível acordo com o Canadá acontecerá "apenas em nossos termos", disse Trump, de acordo com o Toronto Star.

O vazamento, que depois foi confirmado no Twitter pelo presidente, contribuiu para a suspensão das negociações entre Ottawa e Washington na sexta-feira.

O presidente dos Estados Unidos mantém a linha dura enquanto espera a retomada das negociações com o Canadá na próxima quarta-feira em Washington.

