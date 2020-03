Enquanto os Estados Unidos caminham para se tornar o segundo país mais afetado pelo novo coronavírus, uma jornalista da Fox News lamentou nesta quinta-feira que as mulheres não possam ir ao cabeleireiro ou à manicure, gerando críticas nas redes sociais.

"Vocês não pensam nisso, meninos, não é uma prioridade, mas as mulheres têm que ir ao salão", comentou a apresentadora da Fox News em conversa com os dois colegas durante o programa matinal Fox & Friends. A jornalista citou um tuíte que diz: "Você verá qual é a cor verdadeira do nosso cabelo, nossas raízes irão crescer."

"Todas as minhas amigas comentam, e não é uma prioridade, as pessoas estão morrendo, tenho consciência disso, mas dizem que não podem ir fazer as unhas", comentou a apresentadora do canal favorito dos conservadores americanos. Não demorou para uma onda de críticas a ela inundar as redes sociais.

O número de casos do novo coronavírus nos Estados Unidos não para de aumentar, chegando a cerca de 70 mil, com mais de mil mortos.

