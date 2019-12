Jornalista japonesa Shiori Ito após veredicto do tribunal que concedeu indenização após denúncia de estupro contra repórter de TV em 18 de dezembro de 2019 em Tóquio

Um tribunal de Tóquio deu ganho de causa nesta quarta-feira a conhecida jornalista Shiori Ito na batalha judicial envolvendo uma denúncia de estupro contra um diretor da TV japonesa, em um dos casos mais icônicos do movimento #Metoo no Japão.

"Vencemos, o recurso foi rejeitado", disse Ito após a sentença, exibindo um cartaz com a palavra "vitória".

O juiz condenou o agressor a pagar uma indenização de 3,3 milhões de ienes (30.600 dólares), um terço do valor reclamado pela jornalista.

Shiori, como é conhecida no Japão, denunciou no início do movimento #Metoo que havia sido violentada em 2015, em um quarto de hotel de Tóquio, pelo executivo de TV Noriyuki Yamaguchi.

Segundo a jornalista, Yamaguchi lhe prometeu um posto nos Estados Unidos e supostamente a drogou quando os dois foram jantar em um restaurante, para violentá-la posteriormente.

Shiori, 30 anos, contou sua história na imprensa e no livro "Black box" ("Caixa preta").

Yamaguchi, que é o biógrafo do primeiro-ministro Shinzo Abe, também entrou com uma ação contra a jornalista, acusando-a de difamação.

Segundo o executivo, a jornalista estava completamente bêbada e incapaz de voltar só para casa após o jantar, e os dois seguiram para o hotel, onde ela não recusou sua investida.

