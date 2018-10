O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

Os jornalistas birmaneses Kyaw Zaw Lin (e), Nayi Min (c) e Phyo Wai Win são libertados em Yangon

Os três jornalistas birmaneses detidos por críticas a um político próximo à chefe de governo de Mianmar, Aung San Suu Kyi, saíram nesta sexta-feira em liberdade provisória sob fiança.

"São jornalistas experientes, não deveriam tentar evitar o processo judicial", afirmou o juiz Tin War War Thein durante a audiência em um tribunal de Yangun.

Os três jornalistas do grupo Eleven Media devem retornar ao tribunal em 9 de novembro.

Kyaw Zaw Lin, Nayi Min e Phyo Wai Win publicaram no início do mês um artigo que criticava a má gestão no governo municipal de Phyo Min Thein, um político da Liga Nacional para a Democracia (LND), partido de Aung San Suu Kyi.

Os três denunciaram um empréstimo solicitado pela administração local para a compra de ônibus escolares.

Os jornalistas podem ser condenados a até dois anos de prisão se o tribunal considerá-los culpados de "divulgar um boato com o objetivo de alarmar o público", como estabelece o artigo 505b, utilizado pela junta militar que governou o país por décadas para censurar todas as críticas.

O caso mancha ainda mais a imagem da vencedora do Nobel da Paz Aung San Suu Kyi, muito criticada por seu silêncio a respeito da perseguição aos rohingyas.

