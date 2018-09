O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

O ex-presidente de Angola José Eduardo dos Santos deixou oficialmente neste sábado (8) a direção do partido no poder, que dirigia há quatro décadas, e a entregou a seu sucessor à frente do país, João Lourenço.

Aos 76 anos, Santos pronunciou seu último discurso de "camarada número 1" diante de mais de 300 delegados do Movimento Popular de Libertação de Angola (MPLA), reunidos no congresso extraordinário na capital, Luanda.

"Hoje, de cabeça erguida, me levanto para passar o testemunho ao camarada João Lourenço", declarou Santos.

Segundo produtor de petróleo da África subsaariana, a Angola ainda não se recuperou da queda, em 2014, dos preços do barril. O desemprego é endêmico, o crescimento não decola, e os déficits preocupam.

"Não existe nenhuma atividade humana livre de erros. Assumo os que cometi, porque dizem que se aprende deles", acrescentou este antigo rebelde marxista que dirigiu Angola com mão de ferro entre 1979 e 2017.

Por motivos de doença, no ano passado, ele cedeu a liderança do país a seu ex-ministro da Defesa João Lourenço, mas manteve a direção do MPLA, no poder desde a independência em 1975.

Os delegados do partido elegem João Lourenço, de 64 anos, formalmente, neste sábado à tarde. Ele é o único candidato ao cargo.

Esta sucessão põe fim a um ano marcado, contra todo prognóstico, por atritos entre os dois políticos.

- Tensão -

"A troca entre ele e Lourenço foi caótica e conflituosa", resume o analista Alex Vines, da Chatham House.

Ao escolher um cacique de seu governo, Santos imaginou estar tranquilo. Seu entorno controlava os setores econômicos mais estratégicos, como a companhia petroleira nacional, nas mãos de sua filha Isabel. E seus partidários dirigiam o Exército e a Polícia.

Mas o suposto "dócil" João Lourenço, conhecido como "JLo", lançou-se contra o império de seu antecessor.

Em nome da reativação econômica e da luta contra a corrupção, expulsou Isabel dos Santos da direção da Sonangol, assim como seu meio-irmão José Filomeno, o "Zenu", do fundo soberano do país.

Em alguns meses, a maioria dos membros do clã Santos foi afastada da direção de instituições, empresas públicas e do partido. Essas decisões irritaram o ex-presidente.

"As mudanças são necessárias, mas não deveriam ser tão radicais", afirmou Santos em dezembro passado.

Santos queria permanecer na presidência do MPLA até abril de 2019, mas Lourenço não permitiu e marcou sua partida para este sábado. Em sua despedida, o ex-presidente evitou o assunto.

"Este ano de luta já passou", minimizou ele, dirigindo-se a seu sucessor.

