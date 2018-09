O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

15. Setembro 2018 - 14:42

Um jovem elefante macho foi eletrocutado na Tailândia depois de tropeçar em um esgoto e bater em uma placa de restaurante, anunciou a polícia neste sábado (15).

Dois treinadores de elefantes estavam andando com Plai Nam Choke, de 10 anos, - ou "Lucky" em inglês - por uma uma cidade na província de Samut Prakhan, ao sul de Bangcoc, oferecendo aos transeuntes a oportunidade de alimentá-lo por dinheiro.

Mas Lucky tropeçou em um esgoto a céu aberto e bateu em uma placa elétrica do lado de fora de um restaurante, disse o policial Nopporn Saengsawang.

"Recebi um telefonema às 20h30 de que o elefante estava preso no esgoto", contou. "Provavelmente ele morreu eletrocutado".

Alguns socorristas de um grupo de caridade local tentaram fazer a reanimação cardiorrespiratória em Lucky três horas depois de ele ter caído.

Os dois treinadores foram acusados ​​de andar ilegalmente com o elefante e de crueldade animal, disse Nopporn.

Lucky era da província de Surin, no nordeste do país, lar de uma famosa feira anual de elefantes que apresenta um desfile com paquidermes.

Os elefantes selvagens ainda podem ser vistos nas florestas da Tailândia, mas seu número diminuiu para cerca de 2.700 de um pico de mais de 100.000 em 1850.

Um grande número foi domesticado para fins de entretenimento ou turismo, provocando acusações de crueldade contra os animais.

Geralmente, os treinadores são proibidos de andar com elefantes pelas cidades devido a restrições de espaço, mas muitos correm o risco de sofrerem as consequência.

Uma pesquisa mostrou que os elefantes capturados na natureza e submetidos a uma vida inteira de cativeiro sofrem com o estresse em longo prazo e tendem a viver menos.

