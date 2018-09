O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

Este conteúdo foi publicado em 25 de Setembro de 2018 22:56 25. Setembro 2018 - 22:56

Ursa parda e seu filhote no Parque Nacional Yellowstone em outubro de 2012.

Um juiz dos Estados Unidos restaurou as proteções federais ao urso pardo, forçando o cancelamento definitivo da que seria a primeira temporada de caça do animal em décadas nos arredores do Parque Nacional Yellowstone.

"Este caso não gira em torno da ética da caça. Se limita a responder uma pergunta de sim ou não: o Serviço de Pesca e Fauna Silvestre excedeu sua autoridade ao retirar da lista [de animais protegidos] o urso pardo de Yellowstone?" - disse o juiz federal Dana Christensen da corte federal de Montana, em sua sentença publicada na segunda-feira.

Esse organismo determinou em 2017 que o urso pardo em Montana, Idaho e Wyoming não era uma espécie ameaçada. Mas para Christensen, a decisão foi "arbitrária e caprichosa".

Idaho, Montana e Wyoming haviam decidido impor uma cota de caça para a temporada que começaria há um mês.

A ideia era manter a população acima de 600 e permitir a morte de 23 ursos nos arredores de Yellowstone, onde se estima que há cerca de 700 ursos.

A última temporada de caça do pardo no Wyoming foi em 1974 e em Idaho, em 1946.

Organizações de defesa da vida silvestre e várias comunidades indígenas, lideradas pela tribo Crow, pediram à justiça que impusesse novamente as proteções federais para esta espécie.

"VITÓRIA!!!", escreveu no Twitter a ONG Wyoming Wildlife Advocates. "Os ursos pardos têm de novo proteção federal como espécies 'ameaçadas'".

O Serviço de Pesca e Fauna Silvestre ainda não respondeu ao pedido de comentários da AFP.

Neuer Inhalt Horizontal Line

swissinfo.ch Banner da página Facebook da swissinfo.ch em português swissinfo.ch em português