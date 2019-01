Julgamento sobre atentado em Museu Judaico de Bruxelas pronto para começar

(Arquivo) Imagem de arquivo do tribunal mostra desenho de 26 de junho de 2014 de Mehdi Nemmouche (C), suspeito do atentado no Museu Judaico de Bruxelas, durante julgamento em Versalhes

O julgamento do extremista francês Mehdi Nemmouche, acusado de matar quatro pessoas em 2014 no Museu Judaico de Bruxelas, concluiu nesta segunda-feira (7) sua última formalidade, com a eleição do júri popular, três dias antes de seu início.

A partir de quinta-feira, oito homens e quatro mulheres deverão julgar, junto com os magistrados, Nemmouche, de 33 anos, que esteve presente na audiência desta segunda-feira. O julgamento deve se estender até o final de fevereiro.

O jihadista francês, assim como outro réu, Nacer Bendrer, de 30 anos, é acusado de "assassinato terrorista", pelo qual enfrenta prisão perpétua.

De acordo com a acusação, Nemmouche, um infrator reincidente, é o homem que em 24 de maio de 2014 começou a atirar na entrada do Museu Judaico, matando dois turistas israelenses, uma mulher francesa e um jovem funcionário belga.

Ele acabara de retornar da Síria onde lutou ao lado de jihadistas e onde acredita-se que também foi o carcereiro de quatro jornalistas franceses sequestrados, um caso pelo qual foi indiciado em novembro de 2017 e para o qual pode ser julgado na França.

O atentado chocou a comunidade internacional. Se o tribunal aceitar a tese da acusação, este massacre seria o primeiro na Europa por um combatente jihadista que retornou da Síria, 18 meses antes dos atentados de Paris de novembro de 2015.

"Eu considero que o Estado é culpado de colocar uma pessoa inocente na prisão", disse nesta segunda ao jornal belga La Dernière Heure seu advogado Sébastien Courtoy.

As partes civis, as famílias das vítimas e as associações judaicas consideram, em vez disso, que as provas reunidas contra eles são "contundentes".

Para Yohan Benizri, presidente do Comitê de Coordenação de Organizações Judaicas na Bélgica (CCOJB), constituída como parte civil, não há dúvidas sobre a natureza antissemita dos assassinatos.

O outro réu, preso em dezembro de 2014 e suspeito de tê-lo ajudado a adquirir armas, também alega ser inocente.

Neuer Inhalt Horizontal Line