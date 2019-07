O ano de 2019 teve o mês de junho mais quente já registrado no mundo, principalmente em razão de uma onda de calor excepcional na Europa, que deve voltar a acontecer com o aquecimento do planeta

O ano de 2019 teve o mês de junho mais quente já registrado no mundo, principalmente em razão de uma onda de calor excepcional na Europa, que deve voltar a acontecer com o aquecimento do planeta.

Segundo os dados do serviço europeu Copernicus sobre a mudança climática, o termômetro subiu no mês de junho 0,1°C que o recorde precedente para um mês de junho (2016), mas é sobretudo na Europa que fez calor, com uma temperatura cerca de 2°C superior à normal.

Vários recordes foram batidos na semana passada em vários países europeus que sofrem esta onda de calor com ar quente vindo do Saara.

As temperaturas foram 10°C superiores na Alemanha, no norte da Espanha, na Itália e na França, que marcou o recorde absoluto de 45,9°C na sexta-feira.

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Siga-nos no Instagram