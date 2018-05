O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

Conhecido por suas comédias românticas e conquistas amorosas, o ator britânico Hugh Grant vai se casar com a sueca Anna Eberstein.

O anúncio do casamento foi publicado pela prefeitura de Kensignton e de Chelsea, um distrito do oeste de Londres onde o casal tem uma residência, revelou o tabloide britânico "The Sun". Segundo a legislação britânica, a notificação pública deve ser feita três semanas antes da união.

É o primeiro casamento do ator de 57 anos, que ficou mundialmente conhecido pelo filme "Quatro casamentos e um funeral". Ele e Anna estão juntos há seis anos e têm três filhos.

Anna Eberstein, de 39, é divorciada. Ex-produtora de televisão no canal americano ESPN, é diretora da marca sueca de roupa para crianças Ace&Me.

A imprensa britânica sempre chamou Grant de o "eterno solteiro". No passado, o ator teve vários relacionamentos muito acompanhados pelos tabloides, como com a atriz e modelo britânica Liz Hurley e a produtora Jemima Goldsmith. Teve dois filhos com a atriz chinesa Tinglan Hong.

Em entrevista ao "Daily Mirror", alguns meses antes de seu 50º aniversário, Grant manifestou seu medo de se tornar "um homem velho, triste e sozinho".

O ator esteve muito presente na telona nos anos 1990 e 2000. Foi aplaudido por suas interpretações em "Um lugar chamado Notting Hill", "O diário de Bridget Jones", ou "Simplesmente amor", e acaba de receber um elogio unânime da imprensa britânica por sua interpretação em uma minissérie de televisão da BBC.

Na minissérie, "A Very English Scandal", cujo primeiro episódio foi exibido no domingo, interpreta Jeremy Thorpe, um político do Partido Liberal dos anos 1960-1970 que tentou calar por todos os meios uma ex-amante que ameaçava expor sua relação. O episódio levou à sua queda.

