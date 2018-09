O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

Estrutura do Museu Nacional no dia seguinte ao incêndio, 3 de setembro de 2018

A Justiça Federal deu um prazo de 30 dias para que seis museus federais no Rio de Janeiro melhorem suas instalações contra o fogo.

A juíza federal Geraldine Pinto Vital ordenou a "adoção imediata" de medidas que garantam "requisitos mínimos de segurança contra incêndio e pânico" no Museu da República, no Villa-Lobos, no Da Chácara do Céu, no Do Açude, no Nacional de Belas Artes e no Museu Histórico Nacional.

O Ministério Público havia solicitado o fechamento imediato desses seis museus, por eles não terem o alvará dos bombeiros para funcionamento.

Pinto Vidal também determinou que o Instituto Brasileiro de Museus (Ibram) e o Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) "promovam e ultimem inspeções nas edificações, com a elaboração de laudos técnicos conclusivos acerca das atuais condições das respectivas instalações elétricas e hidráulicas".

Na noite de 2 de setembro um incêndio destruiu os três andares do bicentenário Museu Nacional, que contava com um acervo de aproximadamente 20 milhões de peças. As causas do incêndio ainda estão sendo investigadas.

A instituição, vinculada à Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), havia sofrido cortes no financiamento e já havia fechado ao público vários de seus espaços.

