O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

Este conteúdo foi publicado em 26 de Setembro de 2018 15:12 26. Setembro 2018 - 15:12

Imagem do submarino de fabricação caseira do inventor Peter Madsen

O Alto Tribunal de Copenhague confirmou nesta quarta-feira a condenação à prisão perpétua do inventor dinamarquês Peter Madsen pelo assassinato de uma jornalista sueca em seu submarino em 2017.

Peter Madsen, 47 anos, apresentou um recurso contra a duração de sua pena, após a condenação em primeira instância em abril pelo assassinato, precedido de abusos sexuais, da jornalista sueca Kim Wall em seu submarino privado em agosto de 2017, perto de Copenhague.

Madsen não contestava o veredicto de culpa.

O engenheiro autodidata confessou ter colocado a cabeça, os braços e as pernas da vítima em sacolas de plástico, que também encheu com tubos de metal e jogou no mar. Porém, sempre alegou que a morte foi acidental.

Neuer Inhalt Horizontal Line

swissinfo.ch Banner da página Facebook da swissinfo.ch em português swissinfo.ch em português