A cantora colombiana Shakira e seu compatriota Carlos Vives foram absolvidos por um tribunal espanhol em um processo por suposto plágio da música "La Bicicleta", vencedora do Grammy Latino de 2016 de melhor canção, anunciou a justiça espanhola nesta quinta-feira.

Depois de ouvir as partes envolvidas no processo, em 27 de março em Madri, o tribunal mercantil anunciou que "rejeita a demanda" do cubano Livam de que a música era uma cópia de sua canção "Yo te quiero tanto" de 1997.

"A letra da música é igual em quatro palavras (...) quanto à melodia não há coincidência alguma; a velocidade do ritmo e a harmonia também são diferentes", afirma a sentença.

"Em resumo, não existe de nenhuma maneira plágio", concluiu o tribunal.

A decisão pode ser objeto de recurso.

Liván Rafael Castellano, conhecido como Livam, e sua gravadora MDRB Music Publishing apresentaram ação de plágio contra os dois cantores colombianos, assim como o produtor Andrés Castro e a gravadora Sony.

A principal semelhança entre as composições está no refrão: se em "La bicicleta" Shakira e Carlos Vives cantam "que te sueño y que te quiero tanto", na música de Livam ele canta "yo te quiero, yo te quiero tanto".

O tribunal admitiu a semelhança, mas afirmou que "a frase é uma expressão comum, utilizada em todo tipo de canções e textos ao longo da história".

Em seu depoimento, a estrela da música afirmou que nunca havia escutado a canção de Livam e defendeu que a composição "não tem nada de parecido".

Esta não foi a primeira denúncia de plágio contra Shakira. Em 2014, a justiça americana decidiu em primeira instância que a música "Loca" era uma cópia ilegal de uma canção composta por um dominicano de 1998.

A cantora de 42 anos, que mora atualmente em Barcelona, deve retornar aos tribunais em junho para depor como investigada em uma suposta fraude fiscal de 14,5 milhões de euros.

