A Justiça francesa decidiu, nesta terça-feira (4), encerrar a investigação por estupro e agressões sexuais contra o ator Gérard Depardieu, aberta após uma denúncia apresentada em agosto de 2018, informaram fontes judiciais à AFP.

"As numerosas investigações realizadas no âmbito deste procedimento não permitiram identificar as infrações denunciadas, em todos os seus elementos constituintes", de acordo com a justiça.

Uma jovem atriz apresentou a denúncia no final de agosto em Lambesc (Bouches-du-Rhone, sudeste da França).

Segundo a mulher, os eventos ocorreram na casa parisiense do ator, uma mansão no centro da cidade, nos dias 7 e 13 de agosto de 2018.

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Siga-nos no Instagram