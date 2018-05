O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

Este conteúdo foi publicado em 21 de Maio de 2018 15:53 21. Maio 2018 - 15:53

A Justiça ucraniana condenou a seis anos de prisão, nesta segunda-feira (21), o francês Grégoire Moutaux, preso em 2016 na fronteira polonesa com um arsenal de guerra e acusado de preparar atentados durante a Euro-2016 de futebol na França

A Justiça ucraniana condenou a seis anos de prisão, nesta segunda-feira (21), o francês Grégoire Moutaux, preso em 2016 na fronteira polonesa com um arsenal de guerra e acusado de preparar atentados durante a Euro-2016 de futebol na França.

"A corte pronunciou a sentença: seis anos de prisão", indicou à AFP uma responsável do tribunal, Natalia Lessiuk.

A corte da pequena cidade de Liuboml, em Volyn (oeste), reconheceu Moutaux, de 27 anos, culpado de "preparar um ataque terrorista, de posse ilegal e de tentativa de contrabando" de armas e explosivos, disse à AFP a porta-voz da Procuradoria regional, Natalia Murakhevych.

Natural de Meuse (leste da França), Grégoire Moutaux foi detectado em dezembro de 2015 na Ucrânia. Ele foi preso em 21 de maio de 2016 na fronteira ucraniano-polonesa após seis meses de investigação, na posse de 125 quilos de TNT, de dois lançadores de foguetes antitanque, de cinco fuzis Kalashnikov e de mais de 5.000 munições, segundo o serviço de Inteligência ucraniano (SBU).

De acordo com o SUB, ele planejava atingir uma mesquita, uma sinagoga e centros de arrecadação de impostos para mostrar sua oposição à política de migração da França, à "disseminação do Islã" e à "globalização".

Na época, os investigadores franceses pareciam favorecer a pista de tráfico de armas, sem alvos terroristas. Uma investigação foi então confiada ao Escritório Central de Combate ao Crime Organizado e ao Serviço Regional da Polícia Judiciária de Nancy (leste).

Neuer Inhalt Horizontal Line

swissinfo.ch Banner da página Facebook da swissinfo.ch em português swissinfo.ch em português