Manifestação pelo clima no centro de Roma

Milhares de jovens se manifestaram nesta sexta-feira na Itália pedindo medidas contra as mudanças climáticas, no âmbito da greve global proposta pela jovem ativista sueca Greta Thunberg, chamada "Sextas-feiras para o futuro".

Comitês de cidadãos em toda a península organizaram marchas e manifestações em 180 cidades, de Milão a Palermo, passando por Florença, Veneza, Nápoles e Cagliari, na ilha da Sardenha.

Segundo os organizadores, em Milão, cerca de 200.000 pessoas marcharam, enquanto em Roma ocuparam o coração da cidade com um desfile no qual participaram milhares de jovens que deixaram a Praça da República e acabaram na Praça de Veneza.

Durante a marcha, formada principalmente por jovens que carregavam cartazes coloridos e slogans divertidos, políticos de todo o mundo foram convocados a agir diante da emergência climática.

"O clima está mudando, a política não", "Faça parte da solução, não da poluição", "Inútil conquistar a Lua e depois perder a Terra", diziam alguns cartazes.

"Sinto um arrepio hoje, é uma grande emoção. Greta nos convocou e aqui estamos. Queremos viver neste planeta como ele é agora", disse Simone, 17 anos, estudante de uma escola de Roma, falando à AFP-TV.

Com a mobilização na Itália, a Semana Mundial do Clima, lançada na sexta-feira passa, se encerra em muitas cidades do mundo.

