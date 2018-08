O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

O presidente da República Democrática do Congo, Joseph Kabila, em entrevista coletiva em Kinshasa em 26 de janeiro de 2018

O presidente congolês, Joseph Kabila, designou seu ex-ministro do Interior Emmanuel Ramazani Shadary como candidato à eleição presidencial prevista para dezembro na República Democrática do Congo (RDC) - anunciou o porta-voz do governo nesta quarta-feira (8).

Atualmente líder do partido presidencial PPRD, Shadary apresentará sua candidatura na sede da Comissão Eleitoral, acrescentou o porta-voz Lambert Mende, em uma entrevista coletiva.

"Trata-se do camarada Emmanuel Ramazani Shadary, secretário permanente do PPRD nascido em 1960 na província de Maniema [este], casado e pai de oito filhos", anunciou Mende, ao apresentar brevemente o "herdeiro" do presidente Kabila.

Ramazani "representará nossa família política na eleição presidencial", acrescentou Mende. É o candidato "atrás do qual todos nos alinharemos", insistiu.

Hoje era a data-limite para que o presidente anunciasse seu sucessor, ou sua própria candidatura, às eleições de 23 de dezembro. Kabila, de 47 anos, há 17 no poder, não poderia se candidatar em virtude do limite estabelecido pela Constituição do país.

Angola é o único país do centro da África, no qual, em 2016, o presidente no poder, José Eduardo dos Santos, elegeu seu sucessor, permitindo uma transição pacífica do poder após 38 anos.

Com cerca de 80 milhões de habitantes, a RDC nunca viveu um período de transição pacífica desde que conquistou sua independência da Bélgica, em 1960.

Ramazani Shadary é uma das personalidades congolesas alvo de sanções da União Europeia (UE) em 2017 por violações dos direitos humanos.

Joseph Kabila sucedeu ao pai, Laurent-Désiré Kabila, assassinado em 2001 em plena Segunda Guerra do Congo (ou Grande Guerra da África, 1998-2003), da qual participaram vários países e etnias africanos.

