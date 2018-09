O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

30 de Setembro de 2018

O rapper Kanye West responde a partir de agora pelo nome de "Ye". Mas na política, seu apoio ao presidente Donald Trump, algo raro entre as personalidades afro-americanas nos Estados Unidos, segue inabalável.

"Eu sou Ye", escreveu no Twitter "a pessoa anteriormente conhecida como Kanye West".

"Ye" foi por muito tempo um sobrenome de West, assim como "Yeezy". "Ye" é o título do álbum mais recente do artista.

West, ou melhor Ye, anunciou a mudança de nome antes de sua apresentação no programa "Saturday Night Live", do canal NBC.

Ele cantou uma música ao lado do rapper Lil Pump, ambos fantasiados como garrafas de água, o que gerou muitas críticas nas redes sociais à falta de criatividade.

Kanye West terminou sua apresentação com uma canção "Ye" e um boné com o famoso slogan de campanha de Donald Trump, "Make America Great Again".

Após o programa, o rapper fez um discurso político improvisado na rede social Instagram.

"Muitas vezes, ao falar com um branco, me dizem 'Como você pode gostar do Trump? Ele é racista'", disse West.

"Bem, se estivesse preocupado com o racismo teria mudado dos Estados Unidos há muito tempo", completou.

Também acusou o Partido Democrata de tentar transformar as pessoas em dependentes dos programas de ajuda social e repetiu o desejo por uma candidatura presidencial em 2020, quando Trump tentará a reeleição.

