A duquesa de Cambridge Kate Middleton mudou os confortáveis assentos do palco real de Wimbledon para assistir, nesta terça-feira (2), à partida de sua compatriota britânica Harriet Dart, 182ª do mundo, em uma quadra exterior, em assentos para o grande público.

Kate Middleton sentou-se entre os espectadores com entrada geral, em um dos 318 assentos da quadra exterior número 14, onde Harriet Dart e a americana Christina McHale jogavam.

A esposa do príncipe William sentou ao lado da britânica Katie Boulter e da capitã da equipe britânica da Copa Confederação, Anne Keothavong.

Kate Middleton, amante do tênis há muito tempo, sucedeu, em 2017, a rainha Elizabeth II, avó de seu marido, como presidente do All England Club, que organiza o torneio anualmente.

Após assistir a Harriet Dart perdendo o primeiro set para a americana, a duquesa de Cambridge voltou à quadra central, onde jogavam a atual campeã Angélique Kerber, Roger Federer, oito vezes vencedor de Wimbledon, e Serena Willliams, sete vezes premiada em Londres.

Após Kate sair, Harriet Dart superou sua adversária, alcançando a vitória por 4-6, 6-4, 6-4.

Ela afirmou que a presença de Kate no começo da partida não interferiu em seu rendimento. "Nem me dei conta de quando ela foi", declarou a jovem britânica de 22 anos.

