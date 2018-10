O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

O novo juiz da Suprema Corte dos Estados Unidos, Brett Kavanaugh, insistiu nesta segunda-feira (8) que "não tem ressentimentos" em relação ao seu difícil processo de confirmação, e prometeu ser "parte da equipe".

"A Suprema Corte é uma equipe de nove pessoas. E eu sempre serei um membro da equipe, desta equipe de nove ... O processo de confirmação no Senado foi controverso e desgastante. Esse processo acabou", declarou durante uma cerimônia na Casa Branca que marca a sua ida para a Suprema Corte, após a posse oficial no fim de semana.

"Meu objetivo agora é ser o melhor juiz que eu puder. Assumo este cargo com gratidão e sem ressentimentos".

O presidente americano, Donald Trump, também se manifestou na cerimônia, e pediu desculpas em nome de todos os americanos pelo "terrível sofrimento e dor" que ele e sua família vivenciaram durante o processo de confirmação.

"Em nome da nossa nação, quero me desculpar com Brett e toda a família Kavanaugh pelo terrível sofrimento e dor que foram forçados a sofrer", assinalou.

Mais cedo, Trump havia se deleitado com o que possivelmente é a maior, e mais complicada, vitória de sua polêmica presidência.

A confirmação, no sábado, da indicação de Kavanaugh mostrou a polarização dos americanos antes das eleições de meio de mandato, em 6 de novembro, nas quais os democratas esperam acabar com o domínio republicano no Congresso.

Mas longe de usar o resultado para tentar acalmar a nação, Trump fez ataques ainda mais ferozes.

Ao embarcar em um helicóptero na Casa Branca, o presidente qualificou as acusações de agressão sexual que ameaçaram prejudicar a confirmação de Kavanaugh no máximo tribunal do país como "um engano" e "invenção fabricada".

Trump previu que os ataques contra o juiz serão contraproducentes para os democratas.

"Acho que muitos democratas votarão em republicanos", disse. "Verão muitas coisas em 6 de novembro que não aconteceriam".

A indicação de Kavanaugh em substituição ao juiz aposentado Anthony Kennedy foi polêmica desde o início.

Os democratas lutaram com unhas e dentes para impedir a candidatura, focando inicialmente nas posições conservadoras do juiz.

Depois veio o depoimento da psicóloga e acadêmica Christine Blasey Ford acusando Kavanaugh de ter abusado sexualmente dela em uma festa há três décadas, quando eram estudantes.

Mais à frente surgiu outra denúncia contra Kavanaugh por mostrar suas partes íntimas a uma colega de classe em uma festa na Universidade de Yale.

Não foram apresentadas provas para respaldar as acusações. Uma investigação adicional do FBI, que segundo os relatórios dos meios de comunicação foi drasticamente restringida pela Casa Branca, tampouco encontrou algo novo e, finalmente, Kavanaugh foi confirmado.

A margem de vitória de dois votos a favor de Kavanaugh no Senado tornou essa eleição de confirmação para a Suprema Corte a mais apertada desde 1881, e a mais polêmica desde Clarence Thomas, então acusado de assédio sexual, em 1991. Apenas um democrata votou pelo candidato de Trump.

Agora que Kavanaugh está confirmado, espera-se que o tribunal de nove juízes, que analisa as questões constitucionais, adote um enfoque definitivamente mais conservador.

E dado que os juízes estão em um cargo vitalício, é provável que as consequências políticas durem muito além da administração Trump.

