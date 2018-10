O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

Donald Trump fala com jornalistas antes de embarcar no Air Force One, em 18 de outubro de 2018

O presidente americano, Donald Trump, disse nesta quinta-feira (18) acreditar agora que o jornalista Jamal Khashoggi está morto e alertou para consequências "muito severas" se a Arábia Saudita for considerada responsável.

"Certamente parece isso para mim. É muito triste", disse Trump a jornalistas quando perguntado se ele acreditava que Khashoggi, que desapareceu há mais de duas semanas, não está mais vivo.

Além disso, o presidente americano garantiu que se a Arábia Saudita for responsável por sua morte, como especulam muitos meios de comunicação com base em provas de áudio gravadas no consulado em 2 de outubro, quando desapareceu, as consequências para o reino serão "severas", acrescentou o mandatário americano.

"É um caso muito ruim, mas veremos o que acontece", disse.

O secretário do Tesouro americano, Steven Mnuchin, havia anunciado nesta quinta-feira que não assistirá a uma conferência econômica celebrada em Riad, em um sinal do endurecimento da posição de Washington contra a Arábia Saudita.

No começo desta semana, Trump havia levantado a possibilidade de que o jornalista tivesse sido assassinado por pessoas não relacionadas ao poder saudita.

