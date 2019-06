A companhia aérea holandesa KLM anunciou nesta sexta-feira que parou de sobrevoar, até nova ordem, o Estreito de Ormuz, situado na zona em que o Irã derrubou um drone militar americano.

"O incidente com o drone é uma razão para não sobrevoar o estreito de Ormuz no momento. É uma medida de precaução", afirmou a KLM em um comunicado, no qual destaca que a segurança é "prioridade absoluta" da empresa.

Na quinta-feira à noite, o governo dos Estados Unidos proibiu que os voos comerciais do país entrem no espaço aéreo controlado por Teerã no golfo Pérsico e no golfo de Omã "até nova ordem", após a derrubada do drone americano.

O Irã derrubou na quinta-feira um drone americano que estava, segundo Teerã, em seu espaço aéreo. A informação foi desmentida pelo governo dos Estados Unidos.

Washington e Teerã travam uma batalha de comunicação sobre a localização exata do drone da Marinha americana no momento do ataque.

