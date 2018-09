O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

Este conteúdo foi publicado em 4 de Setembro de 2018 10:28 04. Setembro 2018 - 10:28

As Forças Armadas sírias "se dispõem a resolver" o problema do "terrorismo" na província de Idlib, último bastião rebelde na Síria - disse nesta terça-feira (4) o porta-voz do Kremlin, Dimitri Peskov.

"A situação em Idlib continua preocupando Moscou, Damasco, Ancara e Teerã", declarou Peskov à imprensa dois dias antes de uma cúpula tripartite entre Rússia, Turquia e Irã sobre a Síria.

"Formou-se um núcleo de terrorismo, e isso desestabiliza a situação", destacou.

"Minava os esforços para alcançar uma solução político-diplomática" na Síria e, "o que é principal, isso constitui uma ameaça importante para nossas bases" militares na Síria, acrescentou.

Segundo Moscou, dessa zona, são pilotados dezenas de drones que ameaçam a base aérea russa de Hmeimim.

"Sabemos que as Forças Armadas sírias se dispõem a resolver esse problema", acrescentou.

Na segunda-feira, o presidente americano, Donald Trump, advertiu Síria, Rússia e Irã sobre uma ofensiva em Idlib, estimando que uma operação nessa região poderia provocar "uma tragédia humana".

Idlib é a última região síria que Damasco não controla. Cerca de 60% da província está dominada pelo Hayat Tahrir al-Sham (HTS, formado por ex-membros da Al-Qaeda), e também há múltiplas milícias rebeldes.

Peskov não quis comentar as informações, segundo as quais aviões de guerra russos bombardearam Idlib nesta terça. O Ministério russo da Defesa também não se pronunciou.

Segundo o Observatório Sírio de Direitos Humanos (OSDH), nesta terça, a aviação de guerra russa bombardeou várias zonas da província de Idlib, "depois de uma pausa de 22 dias".

Neuer Inhalt Horizontal Line

swissinfo.ch Banner da página Facebook da swissinfo.ch em português swissinfo.ch em português