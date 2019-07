O novo primeiro-ministro da Grécia, Kyriakos Mitsotakis, tomou posse oficialmente nesta segunda-feira no palácio presidencial, em Atenas, um dia após a sua vitória nas eleições legislativas.

Como determina a tradição no país onde não existe a divisão entre Igreja e Estado, Mitsotakis, líder dos conservadores e membro de uma dinastia de políticos gregos, prestou juramento sobre uma Bíblia.

Com sua vitória no domingo por maioria absoluta, Mitsotakis, 51 anos, encerra quatro anos e meio de governo de Alexis Tsipras, o líder do partido de esquerda radical Syriza.

O novo chefe de Governo deve anunciar nas próximas horas os nomes dos integrantes do ministério, que tomarão posse na terça-feira. Um dia depois acontecerá o primeiro conselho de ministros.

