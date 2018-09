O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

O líder dos curdos na Turquia, Selahattin Demirtas, que foi candidato presidencial em junho passado, foi condenado nesta sexta-feira a 4 anos e 8 meses de prisão sob a acusação de fazer "propaganda terrorista", anunciou o seu partido.

"Porque defenderam a paz, Demirtas foi condenado a 4 anos e 8 meses e Önder a 3 anos e 6 meses", anunciou no Partido Popular Democrático (HDP, pró-curdo), que denunciou a "política de guerra" do governo.

Sirri Süreyya Önder é um ex-deputado do HDP, julgado com Demirtas em Silivri, perto de Istambul.

Ambos foram acusados ​​de propaganda após suas declarações durante as celebrações do Ano Novo curdo em março de 2013.

Demirtas, preso desde novembro de 2016, também é acusado de outras acusações relacionadas a "terrorismo" e pode ser sentenciado a 142 anos de prisão.

O presidente turco, Recep Tayyip Erdogan acusou em várias acusações o HDP de ser o braço político do Partido dos Trabalhadores do Curdistão (PKK), em guerra com Ancara.

O HDP é a terceira força política no Parlamento turco.

