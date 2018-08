O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

Partidários do presidente eleito Emmerson Mnangagwa celebram sua vitória em Mbare, em 3 de agosto de 2018

O líder da oposição no Zimbábue, Nelson Chamisa, rejeitou nesta sexta-feira (3) os "resultados falsos sem verificar", que deram a vitória ao presidente Emmerson Mnangagwa nas primeiras eleições desde a queda de Robert Mugabe em novembro.

O Zimbábue amanheceu nesta sexta com o anúncio de que Mnangagwa, ex-braço direito de Mugabe, havia sido eleito presidente com 50,8% dos votos, de acordo com a Comissão Eleitoral, o que evita um segundo turno.

Nelson Chamisa obteve 44,3% dos votos, anunciou nesta madrugada a presidente da Comissão, Priscilla Chigumba, em entrevista coletiva na capital, Harare.

Inconformado, o líder da oposição rejeitou os resultados no Twitter, denunciando que são "resultados falsos sem verificar".

"O escândalo da ZEC (a Comissão Eleitoral) publicando resultados falsos sem verificar é lamentável", tuitou Chamisa.

"O nível de opacidade, a falta de verdade, a deterioração moral e a ausência de valores são desconcertantes", acrescentou.

Mnangagwa foi, por mais de 30 anos, um aliado fiel do presidente e autocrata zimbabuano Robert Mugabe. Dirige o país desde novembro, após um golpe militar que obrigou Mugabe a renunciar. Foi escolhido pelo partido no poder, o ZANU-PF, para lhe suceder.

Desde sua independência da Grã-Bretanha em 1980, o país teve apenas dois chefes de Estado, ambos do ZANU-PF: Mugabe e Mnangagwa.

Esta semana, Mnangagwa disse que sua vitória significa um "novo começo" para o país.

"Embora tenhamos estado divididos nas urnas, estamos unidos em nossos sonhos", escreveu no Twitter.

Na quarta, o anúncio de uma vitória esmagadora do ZANU-PF nas legislativas provocou protestos de partidários da oposição para denunciar fraude eleitoral. Os militares atiraram nos manifestantes, deixando seis mortos na capital.

Na quinta-feira, os militares patrulharam o centro de Harare, onde a Polícia do Batalhão de Choque estava estacionada diante da sede do opositor MDC, enquanto um grupo de soldados vigiava os escritórios do partido governista.

Nesta sexta, as ruas da capital voltaram à sua movimentação habitual, onde os partidários do ZANU-PF festejavam o resultado.

"Este é um novo Zimbábue, estamos felizes", disse Tendai Mugadzi, de 32 anos, que não se preocupou com a apertada margem de vitória para evitar um segundo turno. "Apenas mostra que esta foi uma eleição livre e justa", afirmou.

- 'Vamos continuar sofrendo' -

Os analistas da EXX Africa estimam que o país voltará à normalidade nas próximas semanas, sem a organização de grandes protestos, "devido às fortes medidas de segurança na capital e em outras cidades".

A vitória do presidente em final de mandato "significa que vamos continuar sofrendo", afirmou Emion Chitsate, um guarda de segurança privado.

"Esperávamos ter um novo dirigente e um novo governo com novas ideias. Ao final, o futuro será mais sombrio do que com Mugabe", disse.

Os zimbabuanos votaram em massa, na segunda-feira, nas eleições presidencial, legislativa e municipal, com uma participação que chegou a 80% na maioria das dez províncias do país.

O ZANU-PF obteve a maioria absoluta no Parlamento, com 110 cadeiras de um total de 210.

Em nota, os observadores da União Europeia (UE) denunciaram na quarta-feira "a desigualdade de possibilidades" entre os candidatos às eleições gerais no Zimbábue e "intimidações aos eleitores".

Durante o regime de Mugabe, as eleições estiveram marcadas pela violência e pela fraude.

Nos últimos dias, a presidente da comissão, Priscilla Chigumba, descartou essas denúncias.

