Jerry Nadler, representante democrata que chefia o Comitê Judicial da Câmara de Representantes, disse neste domingo que a conduta do presidente Donald Trump é um "crime em desenvolvimento" que ameaça a democracia americana.

"Temos uma democracia constitucional ou uma monarquia na qual o presidente não é responsável?", perguntou Nadler no programa "This Week" da rede ABC. "É isso que está em jogo aqui".

Nadler expressou sua indignação com os senadores republicanos que disseram que já haviam tomado a decisão, sem conhecer as provas ou os testemunhos, de inocentar Trump no julgamento político que deve ocorrer em janeiro de 2020.

Na próxima quarta-feira, a sessão plenária da Câmara de Representantes votará as duas acusações aprovadas pelo painel presidido por Nadler, e espera-se que a maioria democrata avance o processo de impeachment para sua próxima etapa no Senado.

Se esse prognóstico for cumprido, Trump se tornará o terceiro presidente da história dos Estados Unidos a ser submetido a julgamento político, um mecanismo constitucional que só foi aplicado a Andrew Johnson em 1868 e Bill Clinton em 1998.

