O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

Este conteúdo foi publicado em 19 de Setembro de 2018 19:58 19. Setembro 2018 - 19:58

Uma imagem tirada da TV al-Manar do Hezbollah mostra Hassan Nasrallah, chefe do movimento xiita libanês, dando um discurso televisionado em 19 de setembro de 2018

O Hezbollah ficará na Síria "o tempo que for necessário", anunciou nesta quarta-feira (19) o líder do movimento xiita libanês, Hasan Nasrallah, em um discurso transmitido pela televisão.

"Ficaremos inclusive depois do acordo de Idlib", assegurou Nasrallah, em alusão ao pacto de Rússia e Turquia para evitar uma ofensiva do regime sírio, que poderia reconquistar o último reduto rebelde no país.

"Nossa presença ali está ligada à necessidade e ao consentimento da liderança síria", disse Nasrallah, cujo movimento intervém oficialmente na Síria desde 2013.

O apoio do Hezbollah, assim como o da Rússia e do Irã, permitiu que o poder de Bashar al-Assad consolidasse seu controle em quase dois terços do território sírio, multiplicando as vitórias contra os rebeldes e extremistas.

"Naturalmente, a calma na linha de frente e o retrocesso das ameaças terão um impacto nas tropas presentes", acrescentou.

O Hezbollah participou nas batalhas contra os extremistas do grupo Estado Islâmico na Síria, mas também lutou contra os rebeldes.

De acordo com o Observatório Sírio de Direitos Humanos (OSDH), 1.665 combatentes do grupo morreram na Síria.

Os presidentes da Rússia, Vladimir Putin, e da Turquia, Recep Tayyip Erdogan, chegaram a um acordo na noite de segunda-feira (17) para evitar o ataque que o regime de Assad planejava lançar contra Idlib, criando uma "zona desmilitarizada" sob controle russo-turco no último reduto rebelde na Síria. Assim, distanciaram a perspectiva de uma ofensiva contra esta província.

"Com o acordo de Idlib, se tudo for feito corretamente, podemos supor que a Síria se dirigirá para uma grande calma e, certamente, não haverá linhas de frente", disse Narsallah.

Neuer Inhalt Horizontal Line

swissinfo.ch Banner da página Facebook da swissinfo.ch em português swissinfo.ch em português