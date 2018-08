O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

Este conteúdo foi publicado em 27 de Agosto de 2018 19:35 27. Agosto 2018 - 19:35

Um dos principais líderes jihadistas do grupo Estado Islâmico no Grande Saara (EIGS) morreu durante uma operação militar no nordeste do Mali no domingo, anunciou nesta segunda-feira em Paris o Estado-Maior francês.

Grupos de "comandos mobilizados (em terra após um ataque aéreo) constataram a morte de Mohamed Ag Almuner e de um de seus guarda-costas", indicou o comunicado.

Os militares franceses afirmaram também que "dois civis, uma mulher e um adolescente, foram mortos e que um membro do grupo terrorista e outros dois civis ficaram feridos".

Os feridos foram atendidos pelas equipes de saúde militares francesas enviadas à zona.

O comando militar lamentou a morte dos civis e anunciou que estava sendo feita uma investigação "para determinar como foi que os civis resultaram afetados" e lembrou que os critérios de ataque utilizados pela França "são estritos para tentar evitar perdas civis".

O grupo EIGS, que opera na fronteira entre Mali e Burkina Faso, é dirigido por Adnane Abu Walid Sahraui, que no passado integrou o grupo Al-Qaeda no Magrebe Islâmico.

Neuer Inhalt Horizontal Line

swissinfo.ch Banner da página Facebook da swissinfo.ch em português swissinfo.ch em português