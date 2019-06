O líder norte-coreano, Kim Jong Un, recebeu uma carta pessoal do presidente americano, Donald Trump, com "um conteúdo excelente", indicou neste domingo a agência oficial norte-coreana KCNA.

"Após ler a carta, Kim disse, com satisfação, que seu conteúdo era excelente", assinalou a agência.

"Agradecendo pela capacidade de julgamento político e valentia extraordinária do presidente Trump, Kim disse que levaria seriamente em consideração o conteúdo interessante da carta", segundo a fonte. Não foram divulgados detalhes do conteúdo do documento.

As conversas sobre a questão nuclear entre Estados Unidos e Coreia do Norte estão em ponto morto desde a reunião de cúpula de Hanói, em fevereiro, a segunda entre Trump e Kim, na qual os dois não chegaram a um acordo sobre um possível relaxamento das sanções e sobre o que a Coreia deveria fazer em contrapartida.

