Este conteúdo foi publicado em 31 de Julho de 2018 11:48 31. Julho 2018 - 11:48

O líder da oposição do Zimbábue, Nelson Chamisa, afirmou que está "vencendo de forma retumbante" a apuração eleitoral, e que seu partido tem os reultados em mais de 10.000 locais de votação.

"Vencendo de forma retumbante (...) Nos saímos muito bem", escreveu no Twitter, após a votação histórica de segunda-feira, o líder do Movimento pela Mudança Democrática (MDC).

"Estamos prontos para formar o governo", completou.

O Zimbábue acompanha nesta terça-feira o processo de apuração dos votos após as eleições históricas, as primeiras desde a queda de Robert Mugabe, que foi obrigado a deixar o poder após 37 anos no comando do país.

A eleição presidencial tem 23 candidatos, mas a disputa está concentrada entre o atual presidente, Emmerson Mnangagwa, ex-aliado de Mugabe e líder do partido governista ZANU-PF, e Chamisa.

As autoridades eleitorais informaram que longas filas foram registradas durante a votação de segunda-feira e anunciaram uma participação de pelo menos 75%.

Os observadores da União Europeia, antes vetados, estiveram presentes pela primeira vez em vários anos e informaram um elevado índice de participação, mas alertaram para possíveis "deficiências" no processo.

