15 de Outubro de 2018

O presidente sul-coreano, Moon Jae-in, pediu nesta segunda-feira (15) a defesa do dirigente norte-coreano, Kim Jong Un, em seus esforços de paz, enquanto o contraparte francês, Emmanuel Macron, pediu compromissos concretos de Pyongyang com a desnuclearização, após um encontro em Paris.

Moon Jae-In está em viagem pela Europa, com escalas previstas em Roma, Bruxelas e Copenhague.

O presidente sul-coreano destacou que "a Coreia do Norte, além de abandonar a arma nuclear, deve poder garantir sua segurança. Deve ser assegurado a eles que fizeram uma boa escolha ao aceitar a destruição da arma nuclear".

"Apesar da juventude, Kim Jong Un demonstra sinceridade, simplicidade, calma e cortesia", acrescentou.

Em entrevista publicada nesta segunda-feira no jornal francês Le Figaro, Moon Jae-in já tinha elogiado, usando quase as mesmas palavras, a sinceridade de seu contraparte norte-coreano e pediu à comunidade internacional para acompanhá-lo em seu desejo de paz.

Kim tem também "uma forte vontade, com a condição de que seu regime seja garantido, de dedicar toda sua energia ao desenvolvimento econômico de seu país em detrimento da arma nuclear", completou, em um momento de distensão entre as duas Coreias, depois da tensão extrema provocada pelos programas nuclear e balístico de Pyongyang.

"É hora de responder a estes esforços (...) e devemos acompanhá-lo em seu desejo de paz duradoura e sólida", afirmou Moon, enquanto os pontos de vista de Seul e Washington, o outro grande personagem nas negociações sobre a questão nuclear coreana, parecem cada vez mais afastados.

A comunidade internacional está dividida sobre a manutenção ou o alívio das sanções contra Pyongyang, após as declarações de Kim Jong Un a favor de uma desnuclearização.

Moon Jae-in é o principal arquiteto da espetacular distensão atual com a Coreia do Norte, país submetido a sanções da ONU por seus programas nuclear e balístico.

Sua visita de Estado na França seguirá com um jantar de gala nesta segunda-feira no Palácio do Eliseu.

