O presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, afirmou, neste sábado (18), que o acordo alcançado com os Estados Unidos para a retirada das sobretaxas à importação de aço e alumínio foi uma "vitória" do México.

Em declarações à imprensa hoje, no estado mexicano de Chiapas (sul), López Obrador celebrou o fato de conseguir que o governo do presidente americano, Donald Trump, tenha eliminado as tarifas impostas em junho de 2018 por questões de "segurança nacional".

"Foi uma vitória dos negociadores do governo mexicano, uma vitória da diplomacia. Até demos uma ajudinha ao governo do Canadá", afirmou López Obrador.

Segundo ele, esse acordo contribuirá para o desenvolvimento industrial do México. A posição de seu governo - completou AMLO - é "livre-comércio, sim; guerra comercial, não".

O Canadá chegou a um entendimento similar com os Estados Unidos. Com isso, espera conseguir agilizar a ratificação do acordo comercial firmado no final de 2018 entre os três países norte-americanos, após complicadas negociações.

Os Estados Unidos são o principal sócio comercial do México e destino de mais de 80% de suas exportações.

