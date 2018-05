O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

Este conteúdo foi publicado em 17 de Maio de 2018 22:06 17. Maio 2018 - 22:06

O candidato à presidência do México Andrés Manuel López Obrador durante evento na Cidade do México, em 17 de maio de 2018

O esquerdista Andrés Manuel López Obrador disse nesta quinta-feira (17) que se ganhar a Presidência do México não promoverá reformas constitucionais nos primeiros três anos do mandato de seis anos, embora busque mudanças para que o presidente possa ser eventualmente julgado.

"Não queremos começar com reformas, com o marco legal atual poderíamos iniciar as mudanças", declarou o candidato de 64 anos em um encontro com a Confederação Patronal da República Mexicana (Coparmex), um importante sindicato empresarial local.

"Vamos deixar as reformas para a metade do mandato", acrescentou López Obrador, que lidera a maioria das pesquisas com uma boa vantagem sobre o segundo colocado, o conservador Ricardo Anaya.

O candidato não detalhou que mudanças constitucionais buscará, embora tenha criticado a reforma energética, que abriu o setor ao investimento privado após mais de 70 anos de controle estatal, e a educacional, que implementou avaliações aos professores e gerou rechaço de sindicatos.

A Constituição mexicana concede foro privilegiado ao presidente e a todo funcionário eleito enquanto está em função, embora deputados tenham aprovado a sua eliminação em abril, uma iniciativa que deve ser ratificada pelo Senado e ao menos por 16 congressos estaduais.

López Obrador se comprometeu a não criar novos impostos e reiterou que os recursos para os projetos durante o seu mandato sairão de economias do governo em gasto corrente e do combate à corrupção.

Neuer Inhalt Horizontal Line

swissinfo.ch Banner da página Facebook da swissinfo.ch em português swissinfo.ch em português