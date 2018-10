O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

Este conteúdo foi publicado em 9 de Outubro de 2018 20:26 09. Outubro 2018 - 20:26

Presidente eleito do México Andrés Manuel Lopez Obrador

O presidente eleito do México, Andrés Manuel López Obrador, lançou uma consulta no Twitter para encontrar um novo nome, pronunciável em espanhol, para o tratado de livre-comércio com os Estados Unidos e o Canadá que substituirá o Nafta.

A nova versão foi batizada de Acordo Estados Unidos-México-Canadá e sua sigla seria USMCA em inglês ou AEUMC em espanhol.

"Qual nome parece melhor entre as seguintes propostas?", tuitou AMLO, citando as opções: "TEUMECA: T.ratado/ E.stados U.nidos/ ME.xico/ CA.nadá/ ou T-MEC: T.ratado/ M.éxico / E.stados Unidos / C.anadá ou nenhuma dessas".

Jesús Seade, um dos negociadores mexicanos do novo tratado, "considera necessário buscar um novo nome para ele, porque a sigla USMCA não é adequada", disse Lopez Obrador, que assumirá em 1º de dezembro.

"Algumas traduções que fizeram usam a letra A, de 'Acordo'. (...) O instrumento no México seria um Tratado, e não acordo", além de que "USMCA é o acrônimo no nome em inglês. Adotemos um nome em nossa língua", são os argumentos de Seade, segundo o tuíte de López Obrador.

"Tem que ser pronunciável em espanhol", pede ele.

Por insistência do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, o Acordo de Livre-Comércio da América do Norte (Nafta, em inglês, TCLAN, em espanhol) passou um ano sendo negociado para ser modernizado.

Em 30 de setembro, os três países alcançaram um acordo, que ainda deve ser ratificado pelos congressos.

Neuer Inhalt Horizontal Line

swissinfo.ch Banner da página Facebook da swissinfo.ch em português swissinfo.ch em português