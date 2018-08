O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

A cantora pop americana Lady Gaga anunciou nesta terça-feira (7) sua residência em Las Vegas durante mais de um ano para oferecer dois espetáculos diferentes com duas propostas artísticas: uma extravagante e a outra mais sóbria e jazzística.

Como já fizeram Celine Dion, Elton John e Britney Spears, a cantora de 32 anos se apresentará na capital do jogo, de 28 de dezembro até novembro de 2019.

Levará sua apresentação ao palco do novo Park MGM, um imenso complexo hoteleiro no famoso Las Vegas Strip, anteriormente Monte Carlo Resort and Casino.

"Estamos criando um espetáculo que não se parece com nada que tenha sido feito antes, será uma celebração de tudo que é único e diferente em nós", disse em um comunicado.

"Os desafios da valentia podem ser cumpridos com a criatividade e a coragem que surgem da adversidade, do amor e da música", acrescentou.

O espetáculo "Lady Gaga Enigma" promete ser muito teatral, provavelmente no estilo provocativo do início de sua carreira, enquanto "Lady Gaga Jazz and Piano" apresentará uma versão mais minimalista de seu repertório.

