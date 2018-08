O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

31 de Agosto de 2018

A irreverente cantora pop Lady Gaga triunfou nesta sexta-feira em sua estreia como atriz no Festival de Veneza, com sua interpretação em "Nasce uma Estrela", um remake do clássico dos anos 1930.

"No início da minha carreira, em muitas ocasiões, eu não era a mulher mais bonita da sala, mas sabia que escrevia minhas próprias canções", confidenciou a cantora aos jornalistas após a exibição do filme que narra seu encontro com um cantor country de sucesso com problemas com o álcool.

A história de uma menina "feia" que pensa que seu nariz é muito grande e se esconde atrás de camadas de maquiagem tem algo de autobiográfico para a estrela americana, que estava acompanhada por Bradley Cooper, igualmente diretor do filme.

Na nova versão do clássico do cinema, a cantora assume o papel imortalizado por Judy Garland e Barbra Streisand.

Os críticos elogiaram seu desempenho magnético, sua química com Cooper, o ator e ex-modelo coprotagonista que estreou como diretor.

Lady Gaga também confessou as pressões que enfrentou para que mudasse.

"Eles faziam sugestões até sobre como eu deveria olhar", lamentou a diva, que agradeceu a um jornalista por comparar seu nariz com o de outra grande diva, a soprano María Callas.

"Eu tive que ser muito forte desde o início da minha carreira", disse ela, rejeitando as tentativas da indústria da música para reconstruí-la.

"Eu nunca quis ser sexy ou como outras mulheres. Queria ser como sou como artista e como mulher", explicou.

Gaga, de 32 anos, cujo nome é Stefani Germanotta, interpreta uma garçonete e cantora que ítalo-americana que conhece um astro da música country em um clube em que interpreta "La Vie en Rose", de Edith Piaf.

Gaga, que chegou sob a forte chuva que cai em Veneza, confessou que seu maior medo era "ficar nua, estar vulnerável" na frente da tela.

