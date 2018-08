O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

O depósito DSV Global Transport and Logistics na zona industrial de Menin, Bélgica, de onde foram roubadas as latas de Red Bull

Mais de 300 estrados com latas de Red Bull, avaliados em quase um milhão de euros, foram roubados no domingo de um depósito da marca de bebidas energéticas na Bélgica.

O roubo, descrito como "muito profissional" e realizado em equipe, aconteceu na localidade de Menin (oeste), em uma zona industríal próxima da fronteira com a França, perto de uma rodovia que liga Lille (França) a Courtrai e Gand (Bélgica).

Segundo os primeiros elementos da investigação, os ladrões, que passaram quase 12 horas no local, fizeram várias viagens de ida e volta com uma base para retirar as mercadorias, o suficiente para lotar 11 caminhões.

Os investigadores analisam as imagens das câmeras de segurança da zona industrial para tentar identificar os criminosos.

A polícia não descarta a possibilidade de cúmplices dentro do depósito.

O jornal Het Laatste Nieuws fez uma ironia com o slogan da marca "Red Bull te dá asas" e afirmou: "Em Menin parece que mais de 950.000 latas se deram asas".

A marca criada nos anos 1980 pelo empresário austríaco Dietrich Mateschitz patrocina especialmente festivais de música e uma escuderia de Fórmula 1. Também investiu no futebol na Áustria e na Alemanha, onde é proprietária do clube Leipzig.

