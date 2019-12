O pré-candidato democrata à presidência dos Estados Unidos Joe Biden, que começou no sábado uma intensa campanha eleitoral pelo estado de Iowa de olho nas primárias do partido, foi alvo de críticas por escolher um lema considerado muito ultrapassado.

O ex-vice-presidente de Barack Obama está viajando por este estado rural, onde dentro de dois meses começa a série de convenções do Partido Democrata para determinar quem enfrentará Donald Trump na disputa pela Casa Branca, a bordo de um ônibus decorado com as palavras "Joe" e "No Malarkey!", que em português significa algo como "Sem Brincadeiras!".

"Por favor, envie para os anos 1950 quem teve a ideia deste slogan de campanha", escreveu um eleitor no Twitter.

"'Brincadeiras', certamente vai convencer os eleitores com menos de 50 anos", fez piada outro internauta.

Biden, de 77 anos, lidera em nível nacional as pesquisas entre os pré-candidatos democratas.

Mas em Iowa e New Hampshire, os dois primeiros estados a celebrar as primárias, nos dias 3 e 11 de fevereiro, o veterano político é superado pelo jovem prefeito Pete Buttigieg, 37, que assim como Biden segue uma linha mais moderada.

Biden tem amplo apoio entre a classe trabalhadora e eleitores negros. Mas pesquisas mostram que ele é incapaz de se conectar completamente com os jovens eleitores, de quem precisa desesperadamente para ganhar a indicação para concorrer à presidência em 2020.

Esta não é a primeira vez que o ex-vice-presidente vira alvo de piadas ao usar uma referência considerada antiquada: durante um debate entre candidatos democratas em setembro, ele falou sobre "toca-discos".

Mesmo assim, essas referências também ancoram Biden em um passado às vezes idealizado que poderia atrair alguns eleitores democratas, especialmente em Iowa, onde aqueles com mais de 50 anos poderiam ter um peso decisivo na vitória.

Segundo o democrata, o ônibus no qual ele viajará por oito dias recebeu "um bom nome" para marcar posição contra o presidente republicano Donald Trump.

"A razão pela qual ele é chamado 'Sem Brincadeiras!' é porque o outro (Trump) simplesmente está mentindo", disse Biden no início da campanha no sábado em Council Bluffs.

E acrescentou: "Nossa identidade está em jogo e nossos filhos estão nos ouvindo".

Claro que eles não necessariamente entendem isso. "Não faz sentido? Eu nunca ouvi isso antes", respondeu uma estudante do ensino médio, Cece West, entrevistada por um jornalista no site Político sobre esse slogan.

