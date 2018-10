O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

Os letões votavam neste sábado para eleger seus deputados, em eleições que poderiam levar ao poder o partido pró-russo Harmonia, coincidindo com o centenário de sua independência.

Com um quarto dos eleitores ainda indecisos, segundo as pesquisas, tudo parece possível.

Alguns hackers sabotaram a rede social Draugiem.lv, a segunda mais popular do país depois do Facebook. "Camaradas letões, isso lhes diz respeito. As fronteiras com a Rússia não têm fim", afirma a mensagem, em russo, com imagens de soldados e tanques aparentemente russos desfilando em Moscou, com um sorridente Vladimir Putin.

"Esperávamos esses tipos de incidentes", disse o ministro das Relações Exteriores, Edgars Rinkevics, à agência de notícias LETA após anunciar uma investigação.

Depois de depositar seu voto, o presidente Raimonds Vejonis pediu para seus compatriotas irem às urnas, apontando para o referendo do Brexit como um exemplo do que poderia acontecer se não se comprometerem.

"Isso [o Brexit] nos mostrou que não devemos ficar em casa e que devemos expressar nossas opiniões", disse ele.

No meio da tarde a participação era de 39%, segundo a comissão eleitoral central, pouco mais que em 2014 na mesma hora.

A coalizão de centro-direita conseguiu reestruturar a economia após a crise de 2009, mas o eleitorado está à procura de novos rostos.

Os eleitores "querem novas caras, os ministros atuais não têm nada atraente para propor a eles, é aí que o populismo encontra o seu lugar", analisa o cientista político Filips Rajevskis.

"Espero que o partido Nova Unidade e outros partidos pró-ocidentais obtenham votos suficientes para ter uma maioria", disse à AFP Janis Parstrauts, um metalúrgico. "Mas nós tememos uma coalizão pró-Kremlin e populista", acrescenta.

Esta perspectiva assusta muitas pessoas neste país báltico de 1,9 milhão de habitantes, cuja história é marcada pelas difíceis relações com o vizinho russo.

A Letônia, bem como as vizinhas Lituânia e Estônia, conquistou sua independência em 1918, após a queda do império dos czares.

Mas os três países bálticos foram posteriormente ocupados pela Alemanha nazista e, durante meio século, pela União Soviética.

O Harmonia, partido pró-Rússia de centro-esquerda, "promete reduzir os gastos de defesa a 1% do PIB", aponta o analista político Marcis Bendiks.

"É uma ruptura com nosso entendimento com a Otan", da qual a Letônia faz parte desde 2004, acrescenta.

O país, membro da União Europeia (UE) e da zona do euro, atualmente alcança a marca de 2% do PIB, requerido pela Aliança Atlântica.

