LG apresenta sua televisão enrolável, a nova tendência

A televisão enrolável da LG foi apresentada na véspera do início oficial do Salão de Eletrônica de Consumo (CES) de Las Vegas.

A LG apresentou, nesta segunda-feira, uma tela de televisão 'enrolável', em um momento em que uma tendência de telas flexíveis começa a ser observada nas apresentações do Salão de Eletrônica de Consumo (CES) de Las Vegas.

Uma televisão de alta definição que entra e sai de um suporte base - que também serve como uma sofisticada barra de som - foi uma das estrelas no evento para a imprensa da gigante sul-coreana na véspera do início oficial do evento tecnológico.

"O que os diretores de ficção científica imaginaram há décadas agora é uma realidade", afirmou o vice-presidente sênior de marketing da LG, David VanderWaal, ao apresentar a OLED TV R.

"Traz liberdade de design a um espaço, sem as limitações de uma parede", acrescentou.

Uma demonstração revelou que a tela de 165 centímetros pode desaparecer completamente na base, estender-se apenas parcialmente para mostrar fotos, servir como tela de controle para dispositivos inteligentes ou se elevar totalmente para uma visualização completa.

Todos os novos televisores OLED da LG, incluindo o modelo enrolável, contarão com os assessores virtuais Google Assistant e Amazon Alexa, assim como com o o software Apple AirPlay.

