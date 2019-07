O capitão e os três oficiais do petroleiro iraniano interceptado na semana passada em frente à costa de Gibraltar, suspeito de se dirigir para a Síria, o que violaria as sanções, foram libertados nesta sexta-feira, anunciou a polícia do território britânico.

"Os quatro membros da tripulação do 'Grace 1' detidos pela Polícia Real de Gibraltar foram libertados sem acusações", informou um comunicado oficial.

"A investigação continua e o 'Grace 1' permanece imobilizado", detalhou a polícia.

O capitão do barco e o primeiro oficial foram detidos na quinta, e outros dois oficiais na sexta. Os quatro são de nacionalidade indiana, detalhou a polícia.

O chefe do governo de Gibraltar, Fabian Picardo, informou que o navio continha 2,1 milhões de barris de petróleo, sua capacidade de carga máxima.

O "Grace 1", de 330 metros de comprimento, foi interceptado em 4 de julho pela polícia e os serviços alfandegários de Gibraltar, assistidos por um destacamento dos Royal Marines britânicos.

As autoridades deste pequeno território britânico no extremo sul da península ibérica suspeitam que o petróleo estava sendo transportado para a Síria, em suposta violação das sanções europeias contra o regime de Bashar al Assad.

O Irã, que qualifica a interceptação de "pirataria", nega que o navio estivesse se dirigindo para a Síria e pede sua "liberação imediata".

Mas a Corte Suprema de Gibraltar autorizou a retenção do navio durante 14 dias, até 19 de julho, e poderá prolongá-la novamente por até 90 dias.

As prisões ocorreram em um contexto de crescente tensão com Teerã.

Londres denunciou na quarta à noite que dois navios iranianos tentaram bloquear um petroleiro britânico no estreito de Ormuz, e nesta sexta anunciou o envio de um segundo navio de guerra à zona para reforçar sua presença militar.

Os Estados Unidos confirmaram na quinta sua intenção de formar uma coalizão internacional para escoltar os navios comerciais no Golfo Pérsico.

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Suas perguntas se transformam em nossas matérias Suas perguntas se transformam em nossas matérias