10 de Agosto de 2018

A lira turca registrou nesta sexta-feira um novo mínimo histórico em comparação ao dólar, após uma desvalorização de 5% em um momento de tensão diplomática entre Estados Unidos e Turquia, além de temores pela exposição de grandes bancos europeus.

A divisa turca superou pela primeira vez durante a manhã a barreira de 6 liras por um dólar, depois de perder quase 10% de seu valor.

Pouco depois se recuperou e às 7H00 GMT (4H00 de Brasília) era negociada a 5,83 por um dólar, uma desvalorização de mais de 5%.

A queda acontece algumas horas antes de um aguardado discurso do ministro das Finanças do país, Berat Albayrak, genro do presidente Recep Tayyip Erdogan, durante o qual apresentará um "novo modelo econômico" para a Turquia.

O presidente turco afirmou na quinta-feira que a desvalorização da lira era uma consequência de "campanhas", mas não entrou em detalhes.

"Eles têm dólares, nós temos nosso povo, temos o direito e temos Alá", afirmou Erdogan.

O jornal Financial Times afirma que o Banco Central Europeu (BCE) está preocupado com as consequências da crise para alguns bancos europeus que mantêm negócios na Turquia.

